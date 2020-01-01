3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Что тяжелее 350 г железа или 350 г пуха? Если вы не знаете, как правильно ответить на этот вопрос и многие подобные, то этот урок специально для вас. На нём вы научитесь сравнивать трёхзначные числа. Выучите правило, с помощью которого выполняется сравнение. На нескольких примерах отработаете алгоритм сравнения. Закрепите полученные знания, после того как решите интересные примеры и задания. Будьте внимательны, ведь этот урок очень важен потому, что сравнение мы будем проводить не просто так, а по разрядам.





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