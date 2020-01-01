WinkДетям3 класс. МатематикаЧисла от 1 до 1000. НумерацияСравнение трехзначных чисел
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн
7.02020, Сравнение трехзначных чисел
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 1
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 2
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 3
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 4
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 5
- 0+13 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 6
- 0+11 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 7
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 8
- 0+12 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 9
- 0+11 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 10
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 11
Сюжет
Что тяжелее 350 г железа или 350 г пуха? Если вы не знаете, как правильно ответить на этот вопрос и многие подобные, то этот урок специально для вас. На нём вы научитесь сравнивать трёхзначные числа. Выучите правило, с помощью которого выполняется сравнение. На нескольких примерах отработаете алгоритм сравнения. Закрепите полученные знания, после того как решите интересные примеры и задания. Будьте внимательны, ведь этот урок очень важен потому, что сравнение мы будем проводить не просто так, а по разрядам.
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