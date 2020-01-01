Спутники планет
Wink
Детям
5 класс. Природоведение
Вселенная
Спутники планет

5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

6.22020, Спутники планет
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом уроке мы узнаем, какие планеты имеют спутники, и ознакомимся с ними.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Спутники планет 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг