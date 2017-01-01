Спойлерная (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Спойлерная. Сезон 1. Серия 7
2017, Спойлерная. Сезон 1. Серия 7
Документальный, ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Новое рекап-шоу, созданное Амедиатекой совместно с ВКонтакте, посвящено самым свежим и обсуждаемым сериалам планеты. Ведущий и приглашенные гости будут погружаться в мир сериалов, обсуждать различные теории развития событий – от самых противоречивых до самых убедительных.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Качество
SD
Время
33 мин / 00:33

Рейтинг