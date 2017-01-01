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Спойлерная (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2017, Спойлерная. Сезон 1. Серия 5
Документальные, ТВ-шоу18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Новое рекап-шоу, созданное Амедиатекой совместно с ВКонтакте, посвящено самым свежим и обсуждаемым сериалам планеты. Ведущий и приглашенные гости будут погружаться в мир сериалов, обсуждать различные теории развития событий – от самых противоречивых до самых убедительных.
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