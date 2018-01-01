Способы повышения лояльности клиентов (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Способы повышения лояльности клиентов. Серия 4
Способы повышения лояльности клиентов
1-й сезон
4-я серия

2018, Способы повышения лояльности клиентов. Серия 4
Образовательные, Образовательные12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Автор курса: Яна Белова — руководитель отдела по работе с комьюнити компании «Фламп».
Яна Белова расскажет о семи принципах формирования лояльности и научит конвертировать клиентов в адвокатов бренда. Вы узнаете про основные каналы работы с аудиторией и необходимые для этого ресурсы. Кроме того, вы поймете, как выстроить системную работу по повышению лояльности и как в случае необходимости вернуть потерянное доверие клиентов.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг