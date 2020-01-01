Способы изменения внутренней энергии (Е.С. Ерюткин)
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Детям
8 класс. Физика
Тепловые явления
Способы изменения внутренней энергии (Е.С. Ерюткин)

8 класс. Физика (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

6.72020, Способы изменения внутренней энергии (Е.С. Ерюткин)
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Тепловые явленияАгрегатные состояния веществаЭлектромагнитные явленияСветовые явления

Сюжет

На уроке мы продолжим изучать такое понятие, как внутренняя энергия тела. Сегодня основное внимание мы уделим процессу изменения внутренней энергии тела, вспомним, что ему сопутствует изменение температуры, и обсудим возможные причины такого изменения. К ним будут относиться процессы совершения работы и теплопередачи. В ходе урока будут приведены конкретные примеры совершения работы для изменения внутренней энергии тела, а в конце перечислены виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.

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