WinkДетям8 класс. ФизикаТепловые явленияСпособы изменения внутренней энергии (Е.С. Ерюткин)
8 класс. Физика (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
6.72020, Способы изменения внутренней энергии (Е.С. Ерюткин)
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Сюжет
На уроке мы продолжим изучать такое понятие, как внутренняя энергия тела. Сегодня основное внимание мы уделим процессу изменения внутренней энергии тела, вспомним, что ему сопутствует изменение температуры, и обсудим возможные причины такого изменения. К ним будут относиться процессы совершения работы и теплопередачи. В ходе урока будут приведены конкретные примеры совершения работы для изменения внутренней энергии тела, а в конце перечислены виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.
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