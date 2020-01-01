Способы изменения внутренней энергии (Д.М. Побединский)
Wink
Детям
8 класс. Физика
Тепловые явления
Способы изменения внутренней энергии (Д.М. Побединский)

8 класс. Физика (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

6.72020, Способы изменения внутренней энергии (Д.М. Побединский)
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Тепловые явленияАгрегатные состояния веществаЭлектромагнитные явленияСветовые явления

Сюжет

На данном уроке, тема которого «Способы изменения внутренней энергии», мы поговорим о тепловых явлениях, о способах передачи энергии (теплопроводность, конвекция и излучение). Также поговорим о механической работе и о том, как она может влиять на изменение внутренней энергии.

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