8 класс. Физика (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке, тема которого «Способы изменения внутренней энергии», мы поговорим о тепловых явлениях, о способах передачи энергии (теплопроводность, конвекция и излучение). Также поговорим о механической работе и о том, как она может влиять на изменение внутренней энергии.





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