Спорт Тоша. Сезон 1. Серия 6
Wink
Детям
Спорт Тоша
1-й сезон
6-я серия

Спорт Тоша (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.52021, Спорт Тоша. Сезон 1. Серия 6
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Спорт — это целый мир. Львенок Лeва и дракоша Тоша хотят в него погрузиться. Главный вопрос — с чего начать. Чтобы на него ответить, два друга пытаются попробовать себя в разных направлениях. Помогает им в этом Тойройчик — существо странное, но волшебное.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Фэнтези, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Спорт Тоша»