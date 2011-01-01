Спокойной ночи, плюшевый мишка. Серия 5
Wink
Детям
Спокойной ночи, плюшевый мишка
1-й сезон
5-я серия

Спокойной ночи, плюшевый мишка (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

6.12011, Goodnight Teddy Bear
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Сюжет

Пока медвежонок Тедди готовится ложится в постель, он рассказывает своей Маме о всех захватывающих событиях сегодняшнего дня. Буйное воображение и мир фантазий медвежонка Тедди позволяют ему преодолевать любые препятствия, с которыми он столкнулся, и теперь он может погрузиться в расслабленный и спокойный сон.

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