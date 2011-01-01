Спокойной ночи, плюшевый мишка (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
6.12011, Goodnight Teddy Bear
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Пока медвежонок Тедди готовится ложится в постель, он рассказывает своей Маме о всех захватывающих событиях сегодняшнего дня. Буйное воображение и мир фантазий медвежонка Тедди позволяют ему преодолевать любые препятствия, с которыми он столкнулся, и теперь он может погрузиться в расслабленный и спокойный сон.
