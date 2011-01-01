Сплит (2011) (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

История сериала завязывается вокруг войны, которая много веков идeт между вампирами и людьми. Но сейчас наступило затишье: вампиры не пьют человеческую кровь, а питаются из источника заменяющего еe. Найти такой источник может только Пророк, которыми всегда являются полукровки - сплиты, дети людей и вампиров.



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