WinkСериалыСплит (2011)1-й сезон29-я серия
Сплит (2011) (сериал, 2011) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн
7.42011, Сплит (2011). Серия 29
Фэнтези, Мелодрамы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
История сериала завязывается вокруг войны, которая много веков идeт между вампирами и людьми. Но сейчас наступило затишье: вампиры не пьют человеческую кровь, а питаются из источника заменяющего еe. Найти такой источник может только Пророк, которыми всегда являются полукровки - сплиты, дети лю�дей и вампиров.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВЛРежиссёр
Влад
Ланнэ
- ББРежиссёр
Борис
Бирман
- КМРежиссёр
Константин
Мурзенко
- КБАктриса
Кристина
Бродская
- АКАктёр
Артем
Крылов
- Актёр
Игорь
Миркурбанов
- МААктриса
Мария
Ахметзянова
- ДПАктёр
Дмитрий
Панфилов
- МААктриса
Мария
Антонова
- МСАктёр
Максим
Сальников
- АПАктёр
Андрей
Павловец
- ИШАктёр
Илья
Шидловский
- ВСАктёр
Виталий
Салтыков
- ЕНСценарист
Екатерина
Нарши
- АДСценарист
Алла
Дамскер
- ЕГСценарист
Евгений
Григоренко
- ИЖСценарист
Ирина
Жигалюк
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ИКПродюсер
Ирина
Костюк
- АЕПродюсер
Анна
Елисеева
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- СГХудожник
Сергей
Гусев
- НЯХудожница
Наталья
Ясногородская
- МЛХудожник
Марк
Ли
- СБМонтажёр
Сергей
Белик
- АГМонтажёр
Александр
Головко
- АВОператор
Андрей
Вакорин
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- ЕХКомпозитор
Евгений
Харитонов
- НРКомпозитор
Николай
Ростов