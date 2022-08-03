Сплит (2011) (сериал, 2011) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

WinkСериалыСплит (2011)1-й сезон12-я серия
7.52011, Сплит (2011). Серия 12
Фэнтези, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История сериала завязывается вокруг войны, которая много веков идeт между вампирами и людьми. Но сейчас наступило затишье: вампиры не пьют человеческую кровь, а питаются из источника заменяющего еe. Найти такой источник может только Пророк, которыми всегда являются полукровки - сплиты, дети людей и вампиров.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВЛРежиссёр
Влад
Ланнэ
- ББРежиссёр
Борис
Бирман
- КМРежиссёр
Константин
Мурзенко
- КБАктриса
Кристина
Бродская
- АКАктёр
Артем
Крылов
- Актёр
Игорь
Миркурбанов
- Актриса
Мария
Ахметзянова
- ДПАктёр
Дмитрий
Панфилов
- МААктриса
Мария
Антонова
- МСАктёр
Максим
Сальников
- АПАктёр
Андрей
Павловец
- ИШАктёр
Илья
Шидловский
- ВСАктёр
Виталий
Салтыков
- ЕНСценарист
Екатерина
Нарши
- АДСценарист
Алла
Дамскер
- ЕГСценарист
Евгений
Григоренко
- ИЖСценарист
Ирина
Жигалюк
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ИКПродюсер
Ирина
Костюк
- АЕПродюсер
Анна
Елисеева
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- СГХудожник
Сергей
Гусев
- НЯХудожница
Наталья
Ясногородская
- МЛХудожник
Марк
Ли
- СБМонтажёр
Сергей
Белик
- АГМонтажёр
Александр
Головко
- АВОператор
Андрей
Вакорин
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- ЕХКомпозитор
Евгений
Харитонов
- НРКомпозитор
Николай
Ростов