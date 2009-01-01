Сплетница. Сезон 3. Серия 9
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9-я серия

Сплетница (сериал, 2009) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

9.62009, Gossip Girl
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Хитовый подростковый сериал про золотую молодежь с Манхэттена. Ученики частной школы гадают, кто же ведет анонимный блог Сплетницы, из которого они узнают самые горячие новости из жизни своего сообщества. Новая сенсация – возвращение в Нью-Йорк школьной знаменитости Серены Ван Дер Вудсен.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Зарубежные

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сплетница»

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