Сплетница (сериал, 2007) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Хитовый подростковый сериал про золотую молодежь с Манхэттена. Ученики частной школы гадают, кто же ведет анонимный блог Сплетницы, из которого они узнают самые горячие новости из жизни своего сообщества. Новая сенсация – возвращение в Нью-Йорк школьной знаменитости Серены Ван Дер Вудсен.

