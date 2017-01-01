Wink
Сплетенные судьбой
1-й сезон
7-я серия

Сплетенные судьбой (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2017, Still Star-Crossed
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Продолжение истории Ромео и Джульетты. Вероломство, дворцовые интриги и злосчастные романы двух семейств, Монтекки и Капулетти, разворачиваются после трагической кончины молодых влюблeнных.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

5.9 IMDb

