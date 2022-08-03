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Сплетенные судьбой
1-й сезон
4-я серия

Сплетенные судьбой (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2017, Still Star-Crossed
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Продолжение истории Ромео и Джульетты. Вероломство, дворцовые интриги и злосчастные романы двух семейств, Монтекки и Капулетти, разворачиваются после трагической кончины молодых влюблeнных.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сплетенные судьбой»