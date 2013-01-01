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Список клиентов (сериал, 2013) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

2013, The Client List 2.2
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Детективы Монро и Данбар ошибочно предполагают, что Райли владеет информацией, которая может помочь в расследовании дела Кайла. Она пытается получить деньги, чтобы внести залог за Кайла.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Список клиентов»

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