Время действий. Райли уступает ухаживаниям очаровательного доктора Марка, но вскоре жалеет об этом, так как события прошлого неожиданно обрушиваются на нее. Связь сотрудницы Ди Энн с одним из влиятельных клиентов вынуждает хозяйку салона Джорджию принять решительные меры.

