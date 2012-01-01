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Список клиентов (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2012, Список клиентов. Сезон 1. Серия 8
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Игры, в которые играют люди. Отношения между Райли и ее коллегой Селеной становятся все более напряженными. Сын Райли Трэвис растет и явно нуждается в отцовском внимании. Райли дает новому клиенту ценные советы. Линетт с помощью дочери вступает в конкуренцию за право выкупа перспективного салона красоты.

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Список клиентов»