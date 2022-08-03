Wink
Список клиентов
1-й сезон
7-я серия

Список клиентов (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2012, Список клиентов. Сезон 1. Серия 7
Драма18+

О сериале

Жизнь Райли. Райли задумывается о прошлом, о том, что было не так в отношениях с мужем. Несмотря на опасность, исходящую от полиции, она вне рабочих стен обучает одного стеснительного клиента искусству общения с женщинами. Об этой ситуации становится известно боссу. На продажу в городе выставлен известный салон красоты. Он становится объектом пристального интереса разных сторон. Новые откровения о пропавшем муже Кайле повергают Райли в шок.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

