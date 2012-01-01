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Список клиентов (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2012, Список клиентов. Сезон 1. Серия 6
Драмы18+

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Сюжет

Жестокая правда. Райли и ее коллеги узнают, что полиция, возможно, планирует провести облаву на их заведение. Девушки принимают меры предосторожности. Скрытой стороне жизни Райли угрожает опасность. Эван получает совет признаться Райли в чувствах. В то же самое время Райли понимает, что неравнодушна к другому человеку.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Список клиентов»