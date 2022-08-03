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Список клиентов (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2012, Список клиентов. Сезон 1. Серия 5
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пытаться снова и снова. В ходе возникшей неловкой ситуации симпатичный клиент приглашает Райли на свидание и приводит ее чувства в смятение. Отношения Линетт с Гарретом получают бурное развитие, но Райли выясняет, что у Гаррета в прошлом есть свои опасные тайны и решает вмешаться.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Список клиентов»