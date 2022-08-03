WinkСериалыСписок клиентов1-й сезон5-я серия
Список клиентов (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2012, Список клиентов. Сезон 1. Серия 5
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Пытаться снова и снова. В ходе возникшей неловкой ситуации симпатичный клиент приглашает Райли на свидание и приводит ее чувства в смятение. Отношения Линетт с Гарретом получают бурное развитие, но Райли выясняет, что у Гаррета в прошлом есть свои опасные тайны и решает вмешаться.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ААРежиссёр
Аллан
Аркуш
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- Режиссёр
Дженнифер
Лав Хьюитт
- НБРежиссёр
Норман
Бакли
- Актриса
Дженнифер
Лав Хьюитт
- Актриса
Лоретта
Дивайн
- Актёр
Колин
Эглсфилд
- СШАктриса
Сибилл
Шепард
- РФАктриса
Ребекка
Филд
- АЛАктриса
Алисия
Лагано
- БХАктёр
Брайан
Хэллисей
- ТШАктёр
Тайлер
Шампейн
- ЛЛАктриса
Лора
Ли
- СМСценарист
Сюзанн
Мартин
- ХОСценарист
Холли
Овертон
- ЛАСценарист
Лори
Арент
- Продюсер
Дженнифер
Лав Хьюитт
- РСХудожник
Рэнд
Сэйджерс
- ТАХудожник
Томас
А. Уолш
- ЭАМонтажёр
Энди
Армаганян
- ДКОператор
Джеймс
Крессэнтис
- НШОператор
Нэнси
Шрайбер
- ЭДОператор
Эдвард
Дж. Пай
- МДКомпозитор
Марк
Доэ
- ЛФКомпозитор
Лиз
Фэир
- ДБКомпозитор
Дэвид
Баэруолд