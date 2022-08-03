Пытаться снова и снова. В ходе возникшей неловкой ситуации симпатичный клиент приглашает Райли на свидание и приводит ее чувства в смятение. Отношения Линетт с Гарретом получают бурное развитие, но Райли выясняет, что у Гаррета в прошлом есть свои опасные тайны и решает вмешаться.

