Список клиентов (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Правда, как она есть. Когда Линетт достается роль сопредседателя на ежегодном городском благотворительном балу, Райли отказывается выйти в общество. Она опасается сплетен и слухов. Тем временем, в салон наведывается некий студент-юрист, который ищет острых ощущений и находит их. Райли станови�тся случайным свидетелем его тайной связи с одной из своих коллег.



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