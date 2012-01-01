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Список клиентов (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2012, Список клиентов. Сезон 1. Серия 4
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Правда, как она есть. Когда Линетт достается роль сопредседателя на ежегодном городском благотворительном балу, Райли отказывается выйти в общество. Она опасается сплетен и слухов. Тем временем, в салон наведывается некий студент-юрист, который ищет острых ощущений и находит их. Райли становится случайным свидетелем его тайной связи с одной из своих коллег.

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Список клиентов»