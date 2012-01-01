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Список клиентов (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Список клиентов. Сезон 1. Серия 2
Драма18+

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О сериале

Перевернуть страницу. К Райли попадает телефон таинственной женщины, которая имеет отношение к прошлому ее мужа. Она подозревает, что у мужа появилась любовница перед тем, как он исчез. Райли с коллегами выпускает пар в местном баре. Тем временем, целую неделю в ее объятиях находит утешение клиент, которого называют «Верблюд». Мать Райли Линетт завязывает роман с прихожанином по имени Гаррет.

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Список клиентов»