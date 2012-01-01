Список клиентов (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Перевернуть страницу. К Райли попадает телефон таинственной женщины, которая имеет отношение к прошлому ее мужа. Она подозревает, что у мужа появилась любовница перед тем, как он исчез. Райли с коллегами выпускает пар в местном баре. Тем временем, целую неделю в ее объятиях находит утешение клиент, которого называют «Верблюд». Мать Райли Линетт завязывает роман с прихожанином по имени Гаррет.



Сериал Список клиентов 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.