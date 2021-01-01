WinkДетямТурИстории - Рыбалка, Походы, Активный отдых1-й сезонСпиннинг Blue Bird 2020 ОБЗОР, СРАВНЕНИЕ, ПРАКТИКА, МОЁ МНЕНИЕ.
ТурИстории - Рыбалка, Походы, Активный отдых (сериал, 2021) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн
6.72021, Спиннинг Blue Bird 2020 ОБЗОР, СРАВНЕНИЕ, ПРАКТИКА, МОЁ МНЕНИЕ.
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О сериале
Наш с друзьями активный отдых! Позитивные, красочные, весeлые ролики о рыбалке, путешествиях, отдыхе на природе и всe такое! Ролики будем снимать по ходу жизни на разные интересные темы! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
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