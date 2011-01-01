Спецоперация «Похудение». Сезон 6. Серия 13
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Спецоперация «Похудение»
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13-я серия

Спецоперация «Похудение» (сериал, 2011) сезон 6 серия 13 смотреть онлайн

2011, Спецоперация «Похудение». Сезон 6. Серия 13
ТВ-шоу18+

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О сериале

Полезное реалити для желающих похудеть быстро и эффективно. Герои программы поставили перед собой цель сбросить лишние килограммы всего за четыре недели, а помогут им в этом фитнес-тренер мирового уровня и опытный эксперт-диетолог. Долой переедание, да здравствуют спорт и здоровое питание!

Сериал Спецоперация «Похудение» 6 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

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