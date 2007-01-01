Спецоперация «Похудение». Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Спецоперация «Похудение»
2-й сезон
5-я серия

Спецоперация «Похудение» (сериал, 2007) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2007, Спецоперация «Похудение». Сезон 2. Серия 5
ТВ-шоу18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Полезное реалити для желающих похудеть быстро и эффективно. Герои программы поставили перед собой цель сбросить лишние килограммы всего за четыре недели, а помогут им в этом фитнес-тренер мирового уровня и опытный эксперт-диетолог. Долой переедание, да здравствуют спорт и здоровое питание!

Сериал Спецоперация «Похудение» 2 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг