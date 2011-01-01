Специфика колонизации Северной Америки
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7 класс. Всеобщая история
Всеобщая история
Специфика колонизации Северной Америки

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

6.32011, Специфика колонизации Северной Америки
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

Огромные плантации, на которых в поте лица трудились рабы, фермерские хозяйства, выращивающие хлопок, табак и рис, ; все это приносило огромный доход Британской империи, которая богатела за счет своей колонии ; Северной Америки. Но Америка сама стала развиваться и хотела всё больше свободы и независимости. На какие меры и ухищрения пошла Британская империя, чтобы не упустить такой лакомый для нее кусок, вы узнаете, ознакомившись с содержанием данного урока.

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