7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Огромные плантации, на которых в поте лица трудились рабы, фермерские хозяйства, выращивающие хлопок, табак и рис, ; все это приносило огромный доход Брит�анской империи, которая богатела за счет своей колонии ; Северной Америки. Но Америка сама стала развиваться и хотела всё больше свободы и независимости. На какие меры и ухищрения пошла Британская империя, чтобы не упустить такой лакомый для нее кусок, вы узнаете, ознакомившись с содержанием данного урока.



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