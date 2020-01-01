UFC Fight Night Las Vegas 15 (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Спайк Карлайл vs Билл Алджео
UFC Fight Night Las Vegas 15
Спайк Карлайл vs Билл Алджео

2020, UFC
Спортивный

Бой в полутяжелом весе стал главным событием турнира. Энтони Смит (#7 в рейтинге) постарался прервать серию поражений в поединке с Дэвином Кларком. Ранее Смит уступил в мае 2020 г. Гловеру Тейшейре и в августе 2020 г. Александру Ракичу.

