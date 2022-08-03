Спасти босса. Серия 2
Спасти босса
1-й сезон
2-я серия

Спасти босса (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Спасти босса. Серия 2
Драма, Комедия18+

О сериале

Жене очень хочется найти свое женское счастье и хорошую работу. Начать она решила с последнего. Девушка получает желанную работу, но есть один риск — влюбиться. Ее берут на должность секретаря сына главы компании, где ее новый босс Александр оказывается жутким лентяем.

Украина
Комедия, Драма
Full HD
49 мин / 00:49

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

