Спасите наше завтра. Сезон 1. Серия 5
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Спасите наше завтра
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5-я серия

Спасите наше завтра (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

5.42014, Saving My Tomorrow
Документальные, Семейные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Документальный сериал посвящен острым экологическим проблемам, которые волнуют жителей всех континентов. И выходы из сложившейся неблагоприятной ситуации предлагают не только ученые, но и обыкновенные дети, неравнодушные к загрязнению окружающей среды и глобальному потеплению.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Документальные

Рейтинг

6.4 IMDb