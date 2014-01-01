Спасите наше завтра (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Спасите наше завтра. Сезон 1. Серия 4
Спасите наше завтра (сериал, 2014) сезон 1 серия 4

5.42014, Saving My Tomorrow
Документальный, Семейный18+

О сериале

Документальный сериал посвящен острым экологическим проблемам, которые волнуют жителей всех континентов. И выходы из сложившейся неблагоприятной ситуации предлагают не только ученые, но и обыкновенные дети, неравнодушные к загрязнению окружающей среды и глобальному потеплению.

Страна
США
Жанр
Семейный, Документальный
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.5 IMDb