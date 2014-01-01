Спасите наше завтра (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
5.42014, Saving My Tomorrow
Документальный, Семейный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Документальный сериал посвящен острым экологическим проблемам, которые волнуют жителей всех континентов. И выходы из сложившейся неблагоприятной ситуации предлагают не только ученые, но и обыкновенные дети, неравнодушные к загрязнению окружающей среды и глобальному потеплению.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Документальный
КачествоFull HD
Время27 мин / 00:27
Рейтинг
6.5 IMDb
- ЭШРежиссёр
Эми
Шатц
- ВНАктёр
Вилли
Нельсон
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- НДАктёр
Нил
Деграсс Тайсон
- ЗМАктёр
Зигги
Марли
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актриса
Тина
Фей
- ЛСАктриса
Леннон
Стелла
- МСАктриса
Мэйси
Стелла
- ШНПродюсер
Шила
Невинс
- ЭШПродюсер
Эми
Шатц
- ТПМонтажёр
Том
Паттерсон
- СМКомпозитор
Стефин
Мерритт
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра