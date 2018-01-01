WinkСериалыСпаси меня1-й сезон6-я серия
Спаси меня (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2018, Save Me
Драма, Детектив18+
О сериале
Британский криминальный проект, обыгрывающий клише современных триллеров. Главный герой — простой лондонский работяга Нелли, давно не видевший родную дочь. Однажды ее похищают, и теперь отец, годами пренебрегавший родительскими обязанностями, решает вернуть ребенка во что бы то ни стало.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Детектив
КачествоSD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- НМРежиссёр
Ник
Мерфи
- ДЛРежиссёр
Джим
Лоуч
- ЛДАктёр
Ленни
Джеймс
- СДАктриса
Сюранна
Джоунс
- КБАктриса
Камилла
Бипут
- ЭМАктриса
Элис
Мэй Фитэм
- Актёр
Стивен
Грэм
- СЛАктриса
Сьюзен
Линч
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- НМАктриса
Надин
Маршалл
- АБАктриса
Алиша
Бэйли
- ЛДСценарист
Ленни
Джеймс
- ЭКСценарист
Эмер
Кенни
- СХПродюсер
Саймон
Хит
- ЛДПродюсер
Ленни
Джеймс
- РКХудожница
Рози
Кларк
- ДПОператор
Дэвид
Пимм
- ДОКомпозитор
Дастин
О’Хэллоран