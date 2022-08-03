Спаси меня. Сезон 1. Серия 3
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Спаси меня (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2018, Save Me
Драма, Криминал18+

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О сериале

Британский криминальный проект, обыгрывающий клише современных триллеров. Главный герой — простой лондонский работяга Нелли, давно не видевший родную дочь. Однажды ее похищают, и теперь отец, годами пренебрегавший родительскими обязанностями, решает вернуть ребенка во что бы то ни стало.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спаси меня»