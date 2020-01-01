Спасение океана (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

WinkДетямСпасение океана1-й сезон6-я серия
Спасение океана (сериал, 2020) сезон 1 серия 6
2020, Ocean Rescue
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Пронзительный документальный сериал о том, как человечество теряет ценные природные ресурсы — по своей же вине. «Спасение океана» рисует масштаб экологической катастрофы, которую принято не замечать: загрязнение морей и океанов. Каждый день последствия необдуманных поступков влияют не только на состояние природы, но и на нашу жизнь.
