Спасение океана. Серия 6
Спасение океана
1-й сезон
6-я серия

Спасение океана (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2020, Ocean Rescue
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пронзительный документальный сериал о том, как человечество теряет ценные природные ресурсы — по своей же вине. «Спасение океана» рисует масштаб экологической катастрофы, которую принято не замечать: загрязнение морей и океанов. Каждый день последствия необдуманных поступков влияют не только на состояние природы, но и на нашу жизнь.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Время
45 мин / 00:45

