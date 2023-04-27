Спасатели Малибу. Сезон 8. Серия 3
Wink
Сериалы
Спасатели Малибу
8-й сезон
3-я серия
9.01997, Baywatch
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Спасатели Малибу (сериал, 1997) сезон 8 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Культовый сериал, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое шоу в истории телевидения. Для отдыхающих калифорнийский пляж – место, где можно беззаботно провести время. Для них – территория, где надо постоянно быть настороже, защищая людей от природных опасностей и криминала. Ведь они – отважные спасатели, которые выполняют рискованную работу, чтобы другим спокойно отдыхалось. Познакомьтесь с легендарным отрядом в красных купальных костюмах под руководством Митча Бьюкеннона!

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Мелодрама, Триллер
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спасатели Малибу»