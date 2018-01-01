Спасатели Малибу. Сезон 4. Серия 18
Wink
Сериалы
Спасатели Малибу
4-й сезон
18-я серия
9.01993, Baywatch
Боевик, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Спасатели Малибу (сериал, 1993) сезон 4 серия 18 смотреть онлайн

О сериале

Культовый сериал, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое шоу в истории телевидения. Для отдыхающих калифорнийский пляж – место, где можно беззаботно провести время. Для них – территория, где надо постоянно быть настороже, защищая людей от природных опасностей и криминала. Ведь они – отважные спасатели, которые выполняют рискованную работу, чтобы другим спокойно отдыхалось. Познакомьтесь с легендарным отрядом в красных купальных костюмах под руководством Митча Бьюкеннона!

Сериал Спасатели Малибу 4 сезон 18 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спасатели Малибу»