Спасатели Малибу. Сезон 3. Серия 7
Wink
Сериалы
Спасатели Малибу
3-й сезон
7-я серия
9.01992, Baywatch
Боевик, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Спасатели Малибу (сериал, 1992) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Культовый сериал, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое шоу в истории телевидения. Для отдыхающих калифорнийский пляж – место, где можно беззаботно провести время. Для них – территория, где надо постоянно быть настороже, защищая людей от природных опасностей и криминала. Ведь они – отважные спасатели, которые выполняют рискованную работу, чтобы другим спокойно отдыхалось. Познакомьтесь с легендарным отрядом в красных купальных костюмах под руководством Митча Бьюкеннона!

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спасатели Малибу»