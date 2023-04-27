Спасатели Малибу (сериал, 2000) сезон 11 серия 21 смотреть онлайн

Культовый сериал, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое шоу в истории телевидения. Для отдыхающих калифорнийский пляж – место, где можно беззаботно провести время. Для них – территория, где надо постоянно быть настороже, защищая людей от природных опасностей и криминала. Ведь они – отважные спасатели, которые выполняют рискованную работу, чтобы другим спокойно отдыхалось. Познакомьтесь с легендарным отрядом в красных купальных костюмах под руководством Митча Бьюкеннона!

