Спасатели Малибу. Сезон 1. Серия 18
Wink
Сериалы
Спасатели Малибу
1-й сезон
18-я серия
9.01989, Baywatch
Боевики, Драмы18+

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Спасатели Малибу (сериал, 1989) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Сюжет

Культовый сериал, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое шоу в истории телевидения. Для отдыхающих калифорнийский пляж – место, где можно беззаботно провести время. Для них – территория, где надо постоянно быть настороже, защищая людей от природных опасностей и криминала. Ведь они – отважные спасатели, которые выполняют рискованную работу, чтобы другим спокойно отдыхалось. Познакомьтесь с легендарным отрядом в красных купальных костюмах под руководством Митча Бьюкеннона!

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спасатели Малибу»