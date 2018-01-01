Спасатели из глубин. Сезон 1. Серия 1
Wink
Детям
Спасатели из глубин
1-й сезон
1-я серия

Спасатели из глубин (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.72018, Conablue
Мультсериалы, Приключения0+

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Сюжет

Пятеро обитателей океана объединяются, чтобы предотвращать многочисленные опасности в воде и на суше. На своем вездеходном корабле Силэндер они исследуют родные глубины и загадочную наземную природу, не только совершая новые открытия, но и помогая всем, кто в этом нуждается. Ни один день спасателей не обходится без приключений, адреналина и удивительных находок. Присоединяйтесь!

Сериал Спасатели из глубин 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD
Жанры
Приключения, Мультсериалы

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