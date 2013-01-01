Спартак: Война проклятых. Сезон 3. Серия 6
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Спартак: Кровь и песок
Война проклятых
6-я серия

Спартак: Кровь и песок (сериал, 2013) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

9.42013, Спартак: Война проклятых. Сезон 3. Серия 6
Боевики, Приключения18+

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Сюжет

Брутальный телесериал о легендарном римском гладиаторе. Фракийский лидер Спартак захвачен римлянами вместе с женой. Ее продают в рабство сирийцам, а его заставляют участвовать в гладиаторских боях. Непобедимый воин становится звездой арены и адаптируется к миру жестокости и насилия.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спартак: Кровь и песок»