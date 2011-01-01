Спартак: Боги арены. Сезон 1. Серия 2
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Спартак: Боги арены
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Спартак: Боги арены (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.32011, Spartacus: Gods of the Arena
Боевики, Драмы18+

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Сюжет

Власть в Капае берет в свои руки жестокий и честолюбивый Квинта Лентула Батиата. Он очень упорно занимает тренировками гладиаторов, и готов пойти на все, лишь бы вернуть дому гладиаторов былую славу, и увековечить свой роди в истории.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спартак: Боги арены»