Современные стандарты клиентского сервиса. Серия 2
Wink
Детям
Современные стандарты клиентского сервиса
1-й сезон
2-я серия

Современные стандарты клиентского сервиса (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2018, Современные стандарты клиентского сервиса. Серия 2
Бизнес, Менеджмент12+

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Сюжет

Автор курса: Максим Поташeв — эксперт, мастер игры «Что? Где? Когда?».
Максим Поташeв расскажет об основных тенденциях и факторах создания эффективного клиентского сервиса. Вы узнаете, как работает клиентский сервис на b2b рынке, и почему важно привлекать и удерживать vip-клиентов.

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