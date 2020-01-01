11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

Современное российское общество
Современное российское общество

В ходе урока вы сможете самостоятельно изучить тему Современное российское общество. На нем мы рассмотрим наиболее острые и яркие проблемы современного российского общества, т.е. существующие проблемы нашего государства, существующие в процессе его становления, формирования и развития.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

