История с «Гоблином» (сериал, 2021) сезон 1 серия 105 смотреть онлайн
2021, Советские горные стрелки в Афганистане. Вспоминает Дмитрий Клеймёнычев. Часть первая
Эта серия пока недоступна
О сериале
Дмитрий «Goblin» Пучков вместе с приглашенными гостями раскроют исторические факты, о которых не рассказывают в школах и университетах.
