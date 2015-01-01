Что такое социология?
Wink
Детям
Социология как наука о здравом смысле
1-й сезон
Что такое социология?

Социология как наука о здравом смысле (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2015, Что такое социология?
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Секс, наркотики и рок-н-ролл как объекты внимания социологов, а также лекции Григория Юдина с ответами на краеугольные вопросы социологии

Сериал Что такое социология? 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг