11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Что представляет собой статус личности? Что такое социальная роль? Кроме этих вопросов на данном уроке будут рассмотрены такие важные термины как статусный набор, предписанный и достигаемый статус, ролевой набор, ролевой конфликт.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Социальный статус 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.