Социальный статус
Wink
Детям
11 класс. Обществознание
Социальная сфера жизни общества
Социальный статус

11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

5.52020, Социальный статус
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Что представляет собой статус личности? Что такое социальная роль? Кроме этих вопросов на данном уроке будут рассмотрены такие важные термины как статусный набор, предписанный и достигаемый статус, ролевой набор, ролевой конфликт.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Социальный статус 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг