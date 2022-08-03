11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

На этом занятии все желающие смогут изучить тему Социальные роли. С помощью этого урока вы сможете узнать, в чем разница между социальным статусом и социальной ролью личности. А чтобы лучше разбираться в этих понятиях, для начала мы разберем новый для нас термин социальная роль (или некоторый образец поведения для человека определенного статуса).



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